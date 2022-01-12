.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البنك الأهلي السعودي يبدأ إصدار صكوك مقوّمة بالدولار

  • الخط
البنك الأهلي السعودي
فرع تابع للبنك الأهلي السعودي
بنوك السعودية

البنك الأهلي السعودي يبدأ إصدار صكوك مقوّمة بالدولار

ستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء، عن بدء طرح إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأميركي.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، إنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

وأضاف أن الطرح ينتهي غداً 13 يناير 2022، والفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤهلون في السعودية وخارجها.

وزير الصناعة السعودي للعربية: المملكة ستصبح محركا رئيسيا للتعدين إقليميا اقتصاد السعودية وزير الصناعة السعودي للعربية: المملكة ستصبح محركا رئيسيا للتعدين إقليميا

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار، وسيُحدد سعر طرح الصك حسب أوضاع السوق.

وتبلغ مدة استحقاق الصك 5 سنوات، ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.

وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي بصيغته المعدلة.

وقام البنك بتعيين كل من شركة سيتي غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد أزمته مع السلطات.. هل يشارك ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة؟ بعد أزمته مع السلطات.. هل يشارك ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة؟
اكتشف المزيد