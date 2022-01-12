سيارات
بيع 2.21 مليون سيارة مع علامة BMW خلال 2021
زادت من مبيعات السيارات الكهربائية إلى أكثر من مثليها على مستوى العالم
أعلنت مجموعة بي.إم.دبليو الأربعاء أنها باعت 2.21 مليون سيارة بعلامتها التجارية بي.إم.دبليو في 2021، مسجلة بذلك أعلى مبيعات على الإطلاق وبزيادة 9.1% عن العام السابق.
زادت مبيعات الشركة من السيارات الكهربائية بالكامل إلى أكثر من مثليها على مستوى العالم. وفي المجمل باعت المجموعة 2.52 مليون سيارة في 2021 بزيادة 8.4% عن العام السابق.
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كان 23% من سيارات بي.إم.دبليو وميني المباعة في أوروبا إما سيارات هجينة أو كهربائية بالكامل، في حين بلغت نسبة المبيعات من الفئتين على مستوى العالم 13%.
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