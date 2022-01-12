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بيع 2.21 مليون سيارة مع علامة BMW خلال 2021

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The BMW Group headquarters are pictured in Munich, Germany, Wednesday, March 16, 2021. German automaker BMW said Wednesday it intends to speed up the rollout of new electric cars, vowing to bring battery powered models to 50% of global sales by 2030. (Peter Kneffel/dpa via AP)
بي إم دبليو الألمانية
سيارات

بيع 2.21 مليون سيارة مع علامة BMW خلال 2021

زادت من مبيعات السيارات الكهربائية إلى أكثر من مثليها على مستوى العالم

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة بي.إم.دبليو الأربعاء أنها باعت 2.21 مليون سيارة بعلامتها التجارية بي.إم.دبليو في 2021، مسجلة بذلك أعلى مبيعات على الإطلاق وبزيادة 9.1% عن العام السابق.

زادت مبيعات الشركة من السيارات الكهربائية بالكامل إلى أكثر من مثليها على مستوى العالم. وفي المجمل باعت المجموعة 2.52 مليون سيارة في 2021 بزيادة 8.4% عن العام السابق.

كان 23% من سيارات بي.إم.دبليو وميني المباعة في أوروبا إما سيارات هجينة أو كهربائية بالكامل، في حين بلغت نسبة المبيعات من الفئتين على مستوى العالم 13%.

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