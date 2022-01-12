تقرير: أبل لن تبدأ في شحن أجهزة iPad المميزة بشاشة OLED قبل 2024

أكدت أحدث التقارير التي جاءت عبر TheElec على أن أبل لن تطلق أجهزة iPad المميزة بشاشة OLED هذا العام.

أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن أبل تخطط لإطلاق جهاز آيباد بحجم 15 إنش وشاشة OLED لاحقاً هذا العام، إلا أن أحدث التقارير أوضحت خطط أبل لتأجيل إطلاق أجهزة الآيباد بشاشة OLED حتى 2024.

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وذكرت المصادر أن السبب وراء هذا القرار هو عدم قدرة سامسونغ على توفير شاشات OLED وفقاً لمتطلبات جودة أبل بسعر عملي، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأشارت التقارير إلى أن أبل كانت تبحث عن جيل جديد من شاشات OLED مكون من هيكلين مترادفين، مع طبقتين من الانبعاثات، بدلاً من الهيكل التقليدي أحادي الكومة. بما يعني شاشات أكثر سطوعاً، إلا أنها أكثر تعقيداً وتكلفة في التصنيع.

وذكر التقرير أن هذا المطلب جعل المشروع غير قابل للتطبيق مالياً لشركة سامسونغ بالأسعار التي وضعتها أبل. ومع ذلك، طلبت سامسونغ من أبل منحها الوقت لطلب آلات جديدة تمكنها من تصنيع الجيل التالي من الشاشات، والتي ستساعد على خفض تكلفة الإنتاج.

وقالت سامسونغ، وفقاً للتقرير، إن هذا سيتطلب استثمارات كبيرة لشراء معدات جديدة وإجراء تعديلات على منشآتها.

ومن المرجح أن يتم تسليم المعدات الجديدة في عام 2023، مما يجعل العملاء ينتظرون حتى عام 2024 للحصول على جهاز iPad مزود بلوحات OLED ذات الهيكل الترادفي المكون من مجموعتين.

على الجانب الأخر، أشارت شائعات إلى أن أبل تعمل مع شركة BOE على شاشات OLED كبيرة الحجم مخصصة لأجهزة ماك وآيباد، يصل حجمها إلى 15 بوصة.

وفي الوقت الحالي، تستخدم أبل شاشات OLED لأجهزة آيفون، وأبل واتش، لكن أجهزة Mac وiPad تقتصر على شاشات LCD وmini-LED. كانت هناك شائعات مستمرة حول اهتمام أبل بلوحات OLED لأجهزة مثل أجهزة Mac وiPad، ولكن قد لا تزال التكنولوجيا بعيدة بضع سنوات بسبب التكلفة العالية لشاشات OLED.