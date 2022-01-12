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معادن: نلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعملياتنا

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سوق السعودية

معادن: نلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعملياتنا

أكد على مساهمة الشركة بشكل إيجابي في البيئة

دبي - العربية.نت

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قال عبد العزيز الحربي الرئيس التنفيذي لشركة معادن، إن الشركة تركز بشكل كبير على البيئة والأثر البيئي لعملياتها، مشيرا إلى التزام الشركة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التعدين الدولي المُنعقد بالرياض: "نحن نحقق هذا الأمر من خلال تفكيرنا الإيجابي، عملياتنا لا تقتصر على تحقيق التوازن فحسب، بل نحن نساهم فعلا بشكل إيجابي في البيئة".

ودلل على ذلك بإعادة تأهيل المناطق التي ربما لم تكن تنمو بشكل جيد بسبب الجفاف أو أي سبب آخر.

وأوضح أن الشركة "تحاول إعادة تلك المناطق كما نفعل الآن في وادي المرى في الشمال، وهذا خير مثال على توجه الشركة من قبل المساهمين على الالتزام بالمعايير البئية والاجتماعية والحوكمة".

وأشار إلى أن الشركة تواجه نفس التحديات عندما يتعلق الأمر بندرة المياه، ولديها برنامج رائع في استخدام المياه القابلة لإعادة التدوير في الصناعة.

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