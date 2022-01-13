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أبل ترسل تحديثاً لحل مشكلة خطيرة تتسبب بتوقف هواتفها!

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آبل (آيستوك)
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أبل ترسل تحديثاً لحل مشكلة خطيرة تتسبب بتوقف هواتفها!

تتعلق المشكلة في حزمة HomeKit

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قامت شركة أبل بتحديث نظام التشغيل على الهواتف الذكية إلى الإصدار iOS 15.2.1 وكذلك أجهزة آيباد إلى الإصدار iPadOS 15.2.1 لحل مشكلة خطيرة في نظامها تتعلق بحزمة HomeKit.

وتتعلق المشكلة في بروتوكول HomeKit، حيث عندما يعمل المستخدم على ربط هاتف آيفون أو جهاز آيباد مع أحد الأجهزة المنزلية، فإن الهاتف أو الجهاز اللوحي يتوقف عن العمل ويعمل على تغيير اسم الجهاز المنزلي الذكي ليضم أكثر من 500 ألف حرف.

وبسبب وجود خاصية النسخ الاحتياطي على آي كلاود، فإن هذه المشكلة وضعت المستخدمين أمام حالة من عدم الاستقرار كونها تسبب توقفا مستمرا لهواتفهم أو أجهزتهم اللوحية.

وتواجه هذه المشكلة المستخدمين الذين يعملون على الإصدارات القديمة من نظام iOS كذلك، ما يعني أنهم سيكونون بحاجة لتحديث هواتفهم.

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