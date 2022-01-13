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الاتصالات السعودية تعلن نتائجها السنوية 22 فبراير المقبل

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الاتصالات السعودية
الاتصالات السعودية
الاتصالات السعودية

الاتصالات السعودية تعلن نتائجها السنوية 22 فبراير المقبل

وتتوقف عن إعلان نتائج الربع الرابع

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، اليوم الخميس، عن التوقف عن إعلان النتائج المالية الأولية الموحدة الموجزة لفترات الربع الرابع، والاكتفاء بإعلان النتائج المالية الموحدة السنوية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن هذا القرار يأتي منسجماً مع جهود الشركة الهادفة إلى تطبيق الممارسات الدولية فيما يتعلق بالإفصاح عن النتائج المالية.

وتوقعت الاتصالات السعودية، الإعلان عن النتائج المالية الموحدة السنوية للشركة لعام 2021م بتاريخ 22 فبراير 2022.

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كانت شركة "إس تي سي"، قد أعلنت عن ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 3.09% في العام 2020، لتصل إلى 10.99 مليار ريال، مقابل 10.66 مليار ريال في 2019.

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