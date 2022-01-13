البنك الأهلي السعودي يجمع 750 مليون دولار من بيع صكوك "مستدامة"

أظهرت وثيقة بنكية أن البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة والذي تملك الحكومة بشكل غير مباشر 50.4% منه، باع اليوم الأربعاء ما قيمته 750 مليون دولار في أول إصدار له من الصكوك "المستدامة" بعد أن تجاوزت طلبات الشراء 3.2 مليار دولار.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبطة بالصفقة أن عائد السندات الإسلامية المقومة بالدولار الأميركي لأجل خمس سنوات بلغ 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، في تخفيض عن سعر استرشادي أولي عند حوالي 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

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وستستخدم حصيلة بيع الصكوك لمشاريع مؤهلة بموجب إطار عمل التمويل المستدام للبنك، مثل تمويل منشآت تولي الطاقة من الموارد المتجددة بما يشمل قروضا لتطوير مثل هذه المشاريع وأيضا قروضا مرتبطة بزراعة الأشجار.