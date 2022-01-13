المراعي تنتهي من الاستحواذ على بيك مارت الإمارات والبحرين

أعلنت شركة المراعي، اليوم الخميس، عن انتهاء إجراءات الاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة بيك مارت الإمارات وبيك مارت البحرين، بقيمة مؤسسية تبلغ 93.5 مليون درهم (نحو 25.46 مليون دولار).

وكانت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، قد أعلنت عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة "المراعي" وكامل أعمال مخابز "بيك مارت".

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وقالت الهيئة في تغريدة سابقة على "تويتر"، إن التركز الاقتصادي يتمثل في استحواذ شركة "المراعي" على كامل أعمال مخابز "بيك مارت" التي تضم (بيك مارت الإمارات "بيك مارت منطقة حرة"- "بيك مارت " شركة ذات مسؤولية محدودة" -بيك مارت البحرين).

يذكر أن شركة المراعي أبرمت في مارس 2021 اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ 100% من أسهم شركة بيك مارت، والتي تشمل شركتي بيك مارت الإمارات وبيك مارت البحرين بقيمة مؤسسية تبلغ 95.5 مليون ريال سعودي.

ومن المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى توسيع نطاق منتجات مخبوزات شركة المراعي، مما يعزز قدرة الشركة على زيادة مساهمتها في الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية واستراتيجية المملكة 2030.