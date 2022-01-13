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"سويحان" الإماراتية تسعى لجمع 728 مليون دولار من طرح سندات خضراء

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ألواح للطاقة الشمسية
ألواح للطاقة الشمسية
أبوظبي

"سويحان" الإماراتية تسعى لجمع 728 مليون دولار من طرح سندات خضراء

سويحان للطاقة تطرح سندات بغرض تمويل الإنفاق المرتبط بمحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية

دبي – رويترز

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أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الخميس، أن شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية في أبوظبي حددت سعرا استرشاديا أوليا يبلغ نحو 3.875% لسندات خضراء تعتزم طرحها وتأمل في جمع نحو 728 مليون دولار.

وسيتلقى المستثمرون مدفوعات نصف سنوية بدءا من 31 يوليو/تموز.

والسندات، التي ستوجه حصيلتها لتمويل الإنفاق المرتبط بمحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية، من المتوقع أن يبلغ أجلها 15 عاما في المتوسط وفقا لوثيقة من أحد البنوك القائمة على ترتيب إصدار السندات.

وتقود مجموعة سيتي المصرفية ترتيب الإصدار المتوقع اليوم الخميس مع إتش.إس.بي.سي وإم.يو.إف.جي كمنسقين دوليين مشاركين.

وانضم كذلك بي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وإس.إم.بي.سي نيكو لتنسيق طلبات المستثمرين.

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