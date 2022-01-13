قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، نظمي النصر، إن نيوم أول مدينة في العالم تعتمد بشكل كامل على الطاقة المتجددة، بالرغم من التحديات التي تواجهها كونها منطقة جديدة وبدون خبرات سابقة.

جاء ذلك خلال مشاركته رئيس نيوم في جلسة "خلق مستقبل التعدين - ما الذي يمكن أن تفعله مقاطعة المعادن الناشئة لتصبح واجهة تكنولوجية لصناعة التعدين في المستقبل؟"، ضمن جلسات مؤتمر التعدين الدولي.

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وأكد النصر أن الشركة لديها طموح كبير بوجود الإمكانات التقنية والابتكار، ليجعلها مثالاً رائدًا منسجماً مع البيئة ومعتمدةً بالكامل على الطاقة النظيفة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار النصر إلى أن صناعة التعدين ليست فقط صناعة آمنة، ويمكن أن تكون صناعة رائدة تقود مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، مبيناً أن شركة نيوم لديها 4 قطاعات رائدة تدور حول البحث والتقنية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، داعياً الشركاء حول العالم إلى العمل معاً في صناعة التعدين.

وأوضح أن شركة نيوم تركز على الجانب الرقمي كونه قطاعًا رائدًا، وحققت خلال الأشهر الماضية إنجازات رقمية هائلة أحدثت تحولًا في صناعة التعدين وجعلها جاهزة لأن تكون صناعة نظيفة، مثمناً النقلات النوعية التي حققتها مدينة نيوم، متناولًا مجالات التقنية والابتكارات وكيفية جذب وإيجاد سلسلة من الإمدادات الخضراء للتعدين، ابتداءً من المنجم مروراً بالتصنيع حتى التصدير، تحقيقاً للاستدامة، إلى جانب الهيدروجين الأخضر.

وأفاد الرئيس التنفيذي أن "نيوم" بدأت مع شركائها في شركة أكوا باور، ببناء منشآت خاصة بالهيدروجين الأخضر المتوقع افتتاح المرحلة الأولى خلال عام 2025، بالإضافة إلى إنشاء مركزين: ابتكاري وبحثي.