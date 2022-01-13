سوق السعودية
"أكوا باور" تعلن بدء تشغيل محطة تحلية المياه بشركة رابغ 3
أعلنت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" عن بدء تشغيل تحلية المياه بشركة رابغ 3 لتحلية المياه الواقعة بمدينة رابغ بالمملكة العربية السعودية.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن المحطة بقدرة 600 ألف متر مكعب يوميا.
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وتمتلك شركة أكوا باور حصة قدرها 70% في شركة رابغ 3 لتحلية المياه.
ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المشروع على نتائج الشركة المالية للربع الأول من العام 2022.
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