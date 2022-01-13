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"أكوا باور" تعلن بدء تشغيل محطة تحلية المياه بشركة رابغ 3

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صورة أكوا باور
أكوا باور
سوق السعودية

"أكوا باور" تعلن بدء تشغيل محطة تحلية المياه بشركة رابغ 3

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" عن بدء تشغيل تحلية المياه بشركة رابغ 3 لتحلية المياه الواقعة بمدينة رابغ بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن المحطة بقدرة 600 ألف متر مكعب يوميا.

وتمتلك شركة أكوا باور حصة قدرها 70% في شركة رابغ 3 لتحلية المياه.

ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المشروع على نتائج الشركة المالية للربع الأول من العام 2022.

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