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"أكوا باور" تعلن تعديل اسمها رسمياً

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شركة أكوا باور
سوق السعودية

"أكوا باور" تعلن تعديل اسمها رسمياً

بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية في 5 يناير 2022

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور"، عن تعديل اسم الشركة رسميا من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية إلى شركة أكوا باور.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن تعديل الاسم جاء بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية التي عقدت يوم الأربعاء 5 يناير 2022 واستيفاء كافة الإجراءات النظامية.

كان مساهمو "أكوا باور" قد وافقوا على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتأسيس، ووافقوا على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة).

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