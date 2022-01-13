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"عذيب للاتصالات" تحصل على مهلة 6 أشهر إضافية لنشر شبكة الترددات الجديدة

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اتحاد عذيب
اتحاد عذيب
سوق السعودية

"عذيب للاتصالات" تحصل على مهلة 6 أشهر إضافية لنشر شبكة الترددات الجديدة

تعمل الشركة حاليا على دراسة جميع الخيارات المتاحة للوفاء بالتزاماتها

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو"، عن موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تمديد فتـرة التـزام الشركة لنشر الشبكة بموجب التـرخيص الممنوح لها بتـرددات النطاق (3500) ميجاهرتز لمدة 6 أشهر إضافية.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن المهلة الممنوحة من الهيئة هي مهلة نهائية وأخيرة لنشر الشبكة بنهاية الربع الثاني من العام 2022.

وقالت الشركة إنها تعمل حاليا على دراسة جميع الخيارات المتاحة للوفاء بالتزاماتها حسب الترخيص الممنوح لها لتفادي بعض الغرامات والإجراءات النظامية من الهيئة.

وترى الشركة أن هذه الموافقة خطوة إيجابية للاستمرار في التحول الاستراتيجي للشركة والذي سيمكنها من إطلاق خدمات جديدة على النطاق الترددي المذكور وتحسين مستوى الخدمة لعملائها.

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