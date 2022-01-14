مستثمرون في أنابيب أرامكو يجمعون 2.5 مليار دولار من بيع سندات

أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها وكالة رويترز، أن تحالف إيه أي جي EIG الذي استحوذ العام الماضي على حصة في شبكة أنابيب النفط التابعة لأرامكو السعودية، جمع 2.5 مليار دولار من بيع سندات على شريحتين.

ولم تتغير فروق الأسعار النهائية عن الأسعار الاسترشادية مع اجتذاب الصفقة طلبات شراء تبلغ نحو خمسة مليارات دولار.

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وكانت وثيقة مصرفية قد أظهرت في وقت سابق، أن المجموعة تسعى من خلال EIG Pearl إلى جمع ما بين 3.5 مليار و4.4 مليار دولار.

وأظهرت الوثيقة أن السعر الاسترشادي المبدئي حوالي 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة مستحقة بين 14 عاما ونصف إلى 15 عاما، ونحو 235 نقطة لسندات لأجل 24 عاما ونصف إلى 25 عاما.

وقامت شركة إي أي جي بيرل EIG Pearl Holdings المملوكة لمجموعة من المستثمرين بقيادة EIG Global Energy Partners وهي الشركة التي استحوذت على حصة 49% في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو، بتعيين بنكي سيتي بنك وجي بي مورغان لترتيب إصدار سندات دولارية.

ويأتي الإصدار بهدف إعادة تمويل جزئي لتسهيلات ائتمانية بقيمة 10.8 مليار دولار استخدمت لتمويل شراء EIG Global Energy Partners لحصة 49% من شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو في يونيو الماضي.