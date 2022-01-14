ملتي بلاي الإماراتية تخصص 845 مليون دولار لعمليات توسع
سيتم ضخها في استثمارات وصفقات استحواذ
قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة ملتي بلاي القابضة في أبوظبي، اليوم الجمعة، إن الشركة التي تعد العالمية القابضة مساهما رئيسيا بها، ستنفق 3.1 مليار درهم (845 مليون دولار) جمعتها عند إدراجها الشهر الماضي على صفقات تهدف للتوسع.
تأسست ملتي بلاي في 2003 كوكالة اتصالات واستحوذت عليها العالمية القابضة في 2020 قبل إدراجها في بورصة أبوظبي.
والشركة العالمية القابضة، التي يرأسها مستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، هي واحدة من أعلى الشركات المدرجة قيمة في الإمارات.
وتصف ملتي بلاي نفسها بأنها "شركة قابضة تركز على التكنولوجيا" تشمل وحداتها أيضا شركات لخدمات التبريد وتعليم القيادة، فضلا عن خدمات المنتجعات الصحية.
وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة سامية بو عزة إن غالبية المبلغ المذكور سينفق في استثمارات وصفقات استحواذ، وسيكون "موزعا بالتساوي تقريبا" على كافة وحدات العمل.
وأضافت: "نتمتع بجرأة بالغة ونبحث بقوة شديدة عن الفرص الجيدة"، وأضافت أن الشركة تدرس عدة صفقات في أوروبا. وقالت "الإطار الزمني سيتحدد فور ظهور الفرص".
وأعلنت ملتي بلاي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول أنها ستستثمر 275 مليون درهم في وكالة جيتي إيمدجز قبيل اندماج مرتقب هذا العام بين الشركة الإعلامية وشركة استحواذات ذات غرض خاص.
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