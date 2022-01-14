"واتساب" يضيف ميزة جديدة لهواتف آندرويد قريبا

بدأ واتساب التابع لشركة ميتا (فيسبوك سابقا) في تطوير مميزات جديدة مخصصة لهواتف أندرويد، منها خاصية تتيح الاستماع للرسائل الصوتية عند الخروج من المحادثة.

وتتيح هذه الخاصية لهواتف أندرويد، الإستماع إلى الرسائل الصوتية عند الخروج من المحادثة وتفقد قائمة واتساب الرئيسية، مع إتاحة القدرة على التحكم في تواجد الرسالة الصوتية وإيقافها وإعادة تشغيلها أو إغلاقها.

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ولا تزال هذه الميزة قيد التطوير ولم يتم إتاحتها حتى الآن وفقا لموقع، "wabetainfo".

وينصح خبراء التكنولوجيا كافة مستخدمي تطبيق المراسلة الفوري واتساب بإجراء 3 تغييرات رئيسية ‏في قائمة "الإعدادات" مع بداية عام 2022، والتي تتعلق بتعزيز الخصوصية، ومنها قفل واتساب بشكل منفصل في هاتف "آيفون" الذي أمرا مهما للغاية، وذلك لأنه يمنع الأشخاص الذين يستخدمون هاتفك من الاطلاع على الرسائل الخاصة بك.

ويحتوي واتساب على ميزة تم إضافتها مؤخرا، والتي ستقوم تلقائيا بالتدمير الذاتي للنصوص الجديدة بعد يوم واحد.

آخر تغيير يجب عليك القيام به في تطبيق واتساب مع بداية 2022 هو تشغيل "التحقق بخطوتين"، وهي خطوة إضافية للتحقق من رقم هاتفك، للمساعدة في إبعاد "الهاكرز" (القراصنة) عن حسابك.