قيمة فورد تتخطى 100 مليار دولار.. للمرة الأولى بتاريخها
تفاؤل المستثمرين تجاه خطط الشركة لمضاعفة إنتاج السيارات الكهربائية
تجاوزت القيمة السوقية لشركة فورد الأميركية 100 مليار دولار لأول مرة في تداولات الخميس الماضي، حيث يراهن المستثمرون على خطط الشركة لتصنيع السيارات الكهربائية.
تأتي مكاسب فورد وسط خططها لمضاعفة إنتاج سيارات F-150 إلى 150 ألف سيارة كجزء من إستراتيجية الرئيس التنفيذي جيم فارلي، الذي تولى منصبه في عام 2020، ووعد باستثمار أكثر من 30 مليار دولار على السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، بحسب "رويترز".
تمكنت الشركة من تجاوز منافستها التاريخية جنرال موتوز التي تبلغ قيمتها السوقية 88 مليار دولار، والشركة الناشئة في صناعة السيارات الكهربائية Rivian Automotive وقيمتها نحو 80 مليار دولار، لكن هذه الشركات مازالت بعيدة عن قيمة شركة تسلا التي تتجاوز تريليون دولار.
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