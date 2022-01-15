"ميتا" تواجه دعوى بـ3.2 مليار دولار.. استغلال بيانات شخصية لـ44 مليون مستخدم 

يواجه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي Facebook المعروف الآن باسم Meta Platforms دعوى جماعية بقيمة 2.3 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) في بريطانيا بسبب اتهامات بأن المجموعة استغلت البيانات الشخصية لـ 44 مليون مستخدم بين عامي 2015 و 2019 مستغلة هيمنتها على السوق.

تزعم الدعوى، التي ستنظر فيها محكمة الاستئناف خاصة بقضايا المنافسة في لندن، أن الشركة كسبت مليارات الجنيهات من خلال فرض شروط وأحكام غير عادلة تطالب المستهلكين بتسليم بيانات شخصية قيمة للوصول إلى الشبكة.

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من جانب آخر، فرضت محكمة في موسكو الشهر الماضي غرامة كبيرة على "ميتا" (فيسبوك سابقا) قدرها 27 مليون دولار لعدم حذفها محتوى تعتبره موسكو مخالفا للقانون، في وقت تكثّف السلطات الروسية الضغط على شركات التكنولوجيا الأجنبية العملاقة.

أفادت خدمة الإعلام التابعة للمحكمة على تطبيق "تلغرام" أنه تم فرض غرامة قدرها 1,9 مليار روبل على الشركة.