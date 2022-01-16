الرئيس التنفيذي لـ"طبية": الطرح في "نمو" بداية مرحلة مهمة للشركة

قال الرئيس التنفيذي للشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية"، علاء أحمد عبدالمجيد أمين، اليوم الأحد، إن موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة تسجيل أسهمها وطرح 5 ملايين سهم تمثل 25% من أسهم "طبية" البالغ رأسمالها 200 مليون ريال في السوق الموازية "نمو"، يمثل بداية مرحلة مهمة في تاريخ ومسيرة الشركة.

تنفذ الشركة مشروعات الرعاية الصحية في المملكة، ولديها أذرع رئيسية هي شركة الفيصلية للأنظمة الطبية، وشركة لوازم الدولية الطبية، بالإضافة إلى الاستثمار المشترك لها مع شركة فيليبس، وفقاً لبيان.

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كانت هيئة السوق المالية قد وافقت على طرح 25% من أسهم "طبية" في السوق الموازية "نمو"، وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

وسيتم توزيع الطرح المزمع في السوق الموازية على شريحتين، الأولى هي المستثمرين المؤهلين غير الأفراد، وسيتم تخصيص 100% من الأسهم لهم بشكل مبدئي على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد) حيث يمكن تخفيض النسبة المخصصة لهم، بناء على ما يراه المستشار المالي للطرح بالتنسيق مع الشركة، إلى 80% من الأسهم المطروحة وبما يعادل 4 مليون سهم كحد أدنى من أسهم الطرح.

والشريحة الثانية تكون للمستثمرين المؤهلين (الأفراد) وسيتم تخصيص 20% من الأسهم لهم وبما يعادل مليون سهم.

وتبدأ فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين غير الأفراد يوم الأحد 30 يناير 2022 وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 3 فبراير 2022.

فيما يبدأ اكتتاب المستثمرين المؤهلين الأفراد يوم الأربعاء 9 فبراير 2022 وتستمر حتى نهاية يوم الاثنين 14 فبراير 2022.