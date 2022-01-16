هيئة المنافسة تقر استحواذ مصرف الراجحي بالكامل على "إجادة"

أعلن مصرف الراجحي، عن حصوله على موافقة البنك المركزي السعودي لإتمام عملية الاستحواذ على كامل الحصص في شركة إجادة للنظم المحدودة (إجادة)، بالإضافة إلى صدور قرار الهيئة العامة للمنافسة بعدم الممانعة من إتمام عملية تركز اقتصادي من خلال استحواذ المصرف على "إجادة".

قال المصرف في بيان له على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه أبرم اتفاقية شراء وبيع الحصص مع الشركاء البائعين في شركة "إجادة" في 8 ديسمبر 2021 والتي وافق بموجبها المصرف على الاستحواذ على كامل الحصص في إجادة.

مادة اعلانية

ويخضع إتمام عملية الاستحواذ لعدد من شروط الإتمام المتعارف عليها التي يجري العمل حالياً على استيفائها أو التنازل عنها من قبل الأطراف وفقاً لشروط وأحكام الاتفاقية.

وأكد المصرف على عدم وجود أطراف ذات علاقة فيما يتعلق بعملية الاستحواذ.