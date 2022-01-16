"بن داود القابضة" تقر تأسيس شركة لتقديم حلول ومشاريع تقنية بـ5 ملايين ريال

قالت شركة بن داود القابضة السعودية إن مجلس إدارتها وافق على تأسيس شركة تابعة (ذات مسئولية محدودة) مملوكة بنسبة 100% مقرها مدينة جدة برأس مال ٥ ملايين ريال.

وبحسب بيان نشر على موقع "تداول السعودية"، ستكون الشركة مختصة في تقديم حلول ومشاريع تقنية تساعد الشركة القابضة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية من خلال إنشاء شركات والاستحواذ على كيانات قائمة لتحقيق أهداف الشركة القابضة واستراتيجيتها طويلة الأجل.

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وذكرت الشركة أن ذلك سيتم بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة، كما سيتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.