اقتصاد البحرين
"جي إف إتش": استثمارات بنية تحتية بـ 3 مليارات دولار تحت إدارة "إنفراكورب"
"إنفراكورب" ستقوم بإدارة وتحقيق العائد من العقارات
قالت مجموعة "جي إف إتش" المالية ومقرها البحرين، اليوم الأحد، إنها بدأت في "فصل" أصولها في البنية التحتية والعقارات تحت "إنفراكورب"، وهي شركة تأسست حديثا.
وأضافت المجموعة في بيان أن هذه الخطوة ستسمح "للمجموعة بالتركيز بشكل أكبر على الأصول المالية، مع السماح لشركة "إنفراكورب" بإدارة وتحقيق العائد من أصول البنية التحتية والعقارات التي لها دورة استثمار أطول من الأنشطة المصرفية".
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وقالت المجموعة إن "إنفراكورب ستدير محفظة تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار من أصول البنية التحتية، بما في ذلك ما يقرب من 250 مليون قدم مربعة من أراضي التطوير في الخليج وشمال إفريقيا وجنوب آسيا المخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".
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