"مدينة المعرفة" توقع عقدا ضمن مشروع بوابة المدينة بـ48.9 مليون ريال

أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن ترسية عقد أعمال تنفيذ أحد مكونات مشروع بوابة المدينة التابع للشركة المتمثل في محطة الباصات والمحلات التجارية على أرضها المجاورة لمحطة القطار مع شركة محمد الراشد للتجارة والمقاولات (ماركو)، بقيمة 48.88 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول السعودية"، إن العقد يشمل تنفيذ مقاولة تطوير الأرض المجاورة من الجهة الغربية لمحطة قطار الحرمين السريع بأحد مكونات مشروع بوابة المدينة الثلاثة بوصفه أحد المشاريع المرتبطة بمحطات النقل TOD – Transit Oriented Development وذلك بإنشاء محطة للباصات ومحلات تجارية مواجهة للساحة الرئيسية لمحطة القطار وترتبط مباشرة بمبنى السوق الرئيسي في الجزء الجنوبي لمحطة القطار لخدمة مستخدمي المحطة وزوار المدينة المنورة، وبذلك يمثل التطوير المستهدف بوابة للعبور والوصل بين محطة قطار الحرمين السريع والفندق والسوق التجاري والتي سيتم تنفيذها بالتوازي في الأرض الملاصقة للتطوير.

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ويتوقع أن يستغرق التطوير حوالي 24 شهراً بالتزامن مع تطوير مبنى السوق التجاري الرئيسي والفندق التي تنفذ من قبل نفس المقاول.

يذكر أن مشروع بوابة المدينة يمثل أحد أهم المشاريع المحورية بمدينة المعرفة الاقتصادية والمدينة المنورة بشكل عام ويستفيد منه زوار المدينة المنورة ومستخدمي محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 11 مليون راكب سنوياً في عام 2028م ولذلك تمت الاستعانة في تصميمه بمصممين عالميين ذوي خبرة في مجال تصميم المشاريع المماثلة وفقاً للمعايير الدولية لتطوير المناطق المرتبطة بمحطات القطارات.

ويضم المشروع مكونات ثلاثة وذلك في مرحلته الأولى على مساحة مسطحة تقدر بحوالي 22 ألف متر مربع بمساحة بنائية تقدر بـ 33 ألف متر مربع لا تشمل مواقف السيارات والفندق، بحيث يضم المكون الأول محطة الباصات والمحلات التجارية المجاورة للمحطة (موضوع الإعلان)، والمكونين الثاني والثالث التي يتم تطويرهما من قبل صندوق الرياض المالية -والذي تملك فيه الشركة نسبة 75% - والمتمثلة في تطوير فندق وشقق فندقية فئة (4) نجوم بإجمالي عدد 325 وحدة فندقية بتشغيل وإدارة مجموعة الهيلتون العالمية من خلال العلامة دبل تري وأسواقاً ومحلات تجارية ومطاعم ومنطقة ترفيهية بإجمالي مساحات تأجيرية تصل إلى 22 ألف متر مربع، كما تقوم شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بإدارة تطوير مشروع بوابة المدينة بمكوناته الثلاثة محطة الباصات والأسواق المرتبطة بها والفندق والسوق التجاري الرئيسي.

وقد تم اسناد تنفيذ مقاولة الفندق والسوق التجاري من قبل الرياض المالية إلى نفس المقاول "شركة محمد الراشد للتجارة والمقاولات (ماركو)، كمشروع تطويري متكامل مع محطة الباصات وبذلك يتحقق للجميع الاستفادة من مزايا كفاءة الأداء وسرعة التنفيذ وتقليل التكاليف.