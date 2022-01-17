.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أدنوك: الوفيات جراء انفجار المصفح تعود لـ 3 عاملين في الشركة

  • الخط
حادث المصفح أبوظبي
أدنوك
أدنوك

أدنوك: الوفيات جراء انفجار المصفح تعود لـ 3 عاملين في الشركة

حادث بمستودع وقود نتج عنه حريق وثلاث وفيات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة بترول أبوظبي "أدنوك" أنها تعمل عن كثب مع السلطات لتحديد سبب الحادث، في مستودع وقود المصفح في أبوظبي صباح اليوم الاثنين ونتج عنه حريق وثلاث وفيات من العاملين لدى الشركة.

وأفادت الشركة في بيان بحسب "رويترز" أن تحقيقا تفصيليا قد بدأ.

أعلنت شرطة أبوظبي في بيان لها وفاة باكستاني واثنين من الجنسية الهندية وإصابة 6 أشخاص في انفجار لصهاريج نفط بمنطقة مصفح بأبوظبي.

كما ذكر بيان شرطة أبوظبي أن حريقا بسيطا اندلع في منطقة إنشاءات جديدة بمطار أبوظبي الدولي.

وقالت الشرطة إن التحقيقات الأولية تشير لرصد أجسام طائرة صغيرة قد تكون "درون"، في غضون ذلك زعم الحوثيون في اليمن أنهم شنوا هجومًا على الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش اليمني يحرر مساحات واسعة من البلق الشرقي واللجمة جنوب مأرب الجيش اليمني يحرر مساحات واسعة من البلق الشرقي واللجمة جنوب مأرب
اكتشف المزيد