أدنوك
أدنوك: الوفيات جراء انفجار المصفح تعود لـ 3 عاملين في الشركة
حادث بمستودع وقود نتج عنه حريق وثلاث وفيات
أعلنت شركة بترول أبوظبي "أدنوك" أنها تعمل عن كثب مع السلطات لتحديد سبب الحادث، في مستودع وقود المصفح في أبوظبي صباح اليوم الاثنين ونتج عنه حريق وثلاث وفيات من العاملين لدى الشركة.
وأفادت الشركة في بيان بحسب "رويترز" أن تحقيقا تفصيليا قد بدأ.
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أعلنت شرطة أبوظبي في بيان لها وفاة باكستاني واثنين من الجنسية الهندية وإصابة 6 أشخاص في انفجار لصهاريج نفط بمنطقة مصفح بأبوظبي.
كما ذكر بيان شرطة أبوظبي أن حريقا بسيطا اندلع في منطقة إنشاءات جديدة بمطار أبوظبي الدولي.
وقالت الشرطة إن التحقيقات الأولية تشير لرصد أجسام طائرة صغيرة قد تكون "درون"، في غضون ذلك زعم الحوثيون في اليمن أنهم شنوا هجومًا على الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة.
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