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استقالة رئيس "كريدي سويس" لمخالفته قيود كورونا

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كريدي سويس
كريدي سويس
بنوك

استقالة رئيس "كريدي سويس" لمخالفته قيود كورونا

بعد 9 أشهر فقط من توليه هذ المنصب

دبي - العربية.نت

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استقال رئيس مجلس إدارة شركة «كريدي سويس» المصرفية العملاقة، أنطونيو هورتا أوسوريو، بعد تسعة أشهر فقط من توليه هذ المنصب.

يأتي ذلك بعد أن خلص تحقيق داخلي إلى أنه انتهك قواعد الحجر الصحي في كل من بريطانيا وسويسرا، الأمر الذي أدى إلى مواجهته ضغوطا متزايدة.

وعين Credit Suisse خلفا له Axel Lehmann العضو في مجلس إدارة البنك ليتولى منصبه بشكل فوري.

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وكان التحقيق الذي أجراه الفريق القانوني لبنك كريدي سويس قد أشار إلى أن المصرفي البرتغالي حضر نهائيات بطولة Wimbledon للتنس في لندن في يوليو الماضي، دون اتباع قواعد الحجر الصحي في بريطانيا.

وفي بيان نُشر على موقع الشركة على الإنترنت، قال المصرفي البرتغالي البالغ من العمر 57 عاماً "يؤسفني أن عدداً من أفعالي الشخصية أدت إلى صعوبات للبنك وأضعفت قدرتي على تمثيل البنك داخلياً وخارجياً... لذلك؛ أعتقد أن استقالتي في هذا الوقت الحرج تصب في مصلحة البنك والمساهمين فيه... أتمنى لزملائي في (كريدي سويس) كل النجاح في المستقبل".

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