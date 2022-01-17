سبيماكو توقع اتفاقية مع فيفور فارما السويسرية بـ 240 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، اليوم الاثنين، عن توقيعها اتفاقية مع شركة فيفور فارما السويسرية لمدة 8 سنوات.

وقالت الشركة المدرجة في تداول السعودية في بيان، إن هدف الاتفاقية هو توطين ونقل تكنولوجيا التصنيع لمستحضر "فيرنجكت" حقن كمستحضر أول بالاضافة إلي ترخيص وتوطين وتسويق مستحضر ثاني بواسطة سبيماكو الدوائية بنفس المادة الفعالة فيرريك كاربوكسي مالتوز.

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ويستخدم مستحضر "فيرنجكت" للحقن الوريدي لعلاج حالات فقر الدم الناتج عن نقص عنصر الحديد.

وتبلغ قيمة الاتفاقية ما يقارب 240 مليون ريال على مدى ثمان سنوات، بمتوسط ايرادات سنوية تبلغ حوالي 30 مليون ريال.

وستعزز هذه الاتفاقية الموقع الريادي لشركة "سبيماكو الدوائية" في السوق المحلي، وكذلك رفع نسبة توطين الصناعة الدوائية بالمملكة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني في قطاع الصحة والصناعة بالاعتماد على التصنيع المحلي خاصة في توطين مستحضرات التقنية الحيوية والصناعات النوعية القائمة على المعرفة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة والتي تهدف إلى التوسع والانتشار والتنويع بالدخول في مجالات تحقق أعلى مستويات الرعاية الصحية وتلبية احتياجات السوق السعودي وضمان استمرارية توافر الدواء للمريض طبقا للمواصفات والمعايير المتعارف عليها عالمياً.

ويتوقع انعكاس الأثر المالي ايجابياً على نتائج القوائم المالية ابتداءً من عام 2023.