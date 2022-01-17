سوق السعودية
صندوق مُلكيّة ريت يوزع أرباحاً نقدية 1.8% عن الربع الرابع من 2021
بإجمالي نحو 12.26 مليون ريال
أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الربع الرابع من 2021، بإجمالي نحو 12.26 مليون ريال لعدد وحدات قائمة نحو 68.1 مليون وحدة.
وقالت شركة مُلكيّة للاستثمار في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.18 ريال بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.8%، وبنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 1.8% كما في 31 ديسمبر 2021.
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وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء بتاريخ 26 يناير 2022، نهاية تداول يوم الاثنين 24 يناير 2022.
وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
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