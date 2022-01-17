.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صندوق مُلكيّة ريت يوزع أرباحاً نقدية 1.8% عن الربع الرابع من 2021

  • الخط
صندوق ملكية عقارات الخليج ريت
شعار صندوق ملكية عقارات الخليج ريت
سوق السعودية

صندوق مُلكيّة ريت يوزع أرباحاً نقدية 1.8% عن الربع الرابع من 2021

بإجمالي نحو 12.26 مليون ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الربع الرابع من 2021، بإجمالي نحو 12.26 مليون ريال لعدد وحدات قائمة نحو 68.1 مليون وحدة.

وقالت شركة مُلكيّة للاستثمار في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.18 ريال بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.8%، وبنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 1.8% كما في 31 ديسمبر 2021.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء بتاريخ 26 يناير 2022، نهاية تداول يوم الاثنين 24 يناير 2022.

وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش اليمني يحرر مساحات واسعة من البلق الشرقي واللجمة جنوب مأرب الجيش اليمني يحرر مساحات واسعة من البلق الشرقي واللجمة جنوب مأرب
اكتشف المزيد