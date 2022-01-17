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فايزر: فيروس كورونا سيستمر لسنوات

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شركة فايزر
فيروس كورونا

فايزر: فيروس كورونا سيستمر لسنوات

لكن عمليات الإغلاق ستنتهي بعد الموجة الحالية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة فايزر، اليوم الاثنين، إن فيروس كورونا سيستمر لسنوات لكن عمليات الإغلاق ستنتهي بعد الموجة الحالية.

خبر عاجل وسنوافيكم بالتفاصيل.

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