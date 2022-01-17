فيروس كورونا
فايزر: فيروس كورونا سيستمر لسنوات
لكن عمليات الإغلاق ستنتهي بعد الموجة الحالية
قالت شركة فايزر، اليوم الاثنين، إن فيروس كورونا سيستمر لسنوات لكن عمليات الإغلاق ستنتهي بعد الموجة الحالية.
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