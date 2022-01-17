مشروعات جديدة لأوراسكوم كونستراكشون بـ 3.5 مليار دولار في 2021

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، المدرجة في بورصتي ناسداك دبي، والبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أنها أضافت تعاقدات جديدة بقيمة 785 مليون دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الرابع من عام 2021.

ويصل إجمالي قيمة العقود الجديدة في نهاية العام المالي 2021 إلى 3.5 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22٪ مقارنة بالعام الماضي.

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وتمثل المشروعات في منطقة الشرق الأوسط نسبة قدرها 55% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الرابع من عام 2021 والتي تضمنت مشروعات النقل والطاقة الكهربائية في مصر ومشروعات المياه في مصر وتونس. وتمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة نسبة قدرها 45% من الإجمالي بقيادة المشروعات في القطاع التجاري.

وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة 6.1 مليار دولار في 31 ديسمبر 2021، مما يعكس زيادة طفيفة فى قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة والتي تم تحقيقها في 30 سبتمبر 2021.