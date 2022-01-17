"الحكير" تطلب موافقة هيئة السوق على هيكلة رأسمالها

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "الحكير"، اليوم الاثنين، عن تقديم ملف طلب تخفيض رأسمال الشركة وملف طلب زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وقالت "الحكير" في بيان على "تداول السعودية"، إنها عينت شركة الإنماء للاستثمار وشركة كريديت سويس العربية السعودية مجتمعين مستشارين ماليين لعملية زيادة رأس المال، بينما ستتولى شركة الإنماء للاستثمار إدارة الاكتتاب والتعهد بتغطية الزيادة المقترحة لرأس المال.

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ويتضمن طلب الشركة توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بنحو 969.2 مليون ريال، ثم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مليار ريال.

ويكون تخفيض رأس مال الشركة من 2.1 مليار ريال إلى نحو 1.13 مليار ريال؛ وسيتم تخفيض سهم لكل 2.167 سهم.