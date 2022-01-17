"الوطنية" المملوكة لـ"PIF" تقدم خدمات أمنية لـ"إعمار الاقتصادية" بـ60 مليون ريال

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، اليوم الاثنين، عن توقيع عقد خدمات أمنية مع الشركة الوطنية للخدمات الأمنية بقيمة 60 مليون ريال لمدة 5 سنوات، بواقع 12 مليون ريال سنوياً.

وقالت "إعمار" في بيان على "تداول السعودية"، إنه بموجب العقد تقدم الشركة "الوطنية" خدمات أمنية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

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وتوقعت إعمار المدينة الاقتصادية أن يكون للاتفاقية تأثير مباشر على النتائج المالية للأعوام من 2021 وحتى 2026.

وأوضحت أن لكل من رئيس مجلس الإدارة عاصم السحيباني وعضو مجلس الإدارة ماجد السرور مصلحة غير مباشرة في هذا العقد حيث أنهما ممثلين لصندوق الاستثمارات العامة "PIF" المالك للشركة الوطنية للحراسات الأمنية.

وأكدت شركة إعمار المدينة الاقتصادية أن العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أي مزايا تفضيلية.