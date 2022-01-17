"سكاي" المملوكة لـ"PIF" تطلق أعمالها في الذكاء الاصطناعي

أعلنت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة "PIF"، اليوم الاثنين، إطلاق أعمالها الهادفة لدعم نمو وتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في المملكة، تماشياً مع أهداف الصندوق للمساهمة في تمكين القطاعات الواعدة لتصبح المملكة مركزاً عالمياً منافساً في التقنيات المتقدمة.

وستعمل الشركة على تقديم حلول ابتكارية متنوعة في قطاع الذكاء الاصطناعي لمجموعة من القطاعات ذات الأولوية في المملكة مثل قطاع الطاقة والرعاية الصحية، وستسعى إلى أن تكون الشريك المفضل في تقديم الخدمات والحلول الذكية في قطاع الذكاء الاصطناعي للمدن الذكية.

مادة اعلانية

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، إن الشركة ستقوم بتطوير وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة، وبناء شراكات إستراتيجية تسعى فيها إلى المساهمة في استحداث قدرات وحلول وطنية في القطاع، الأمر الذي سيسهم في تعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة سكاي المهندس أيمن بن محمد الراشد، إن الذكاء الاصطناعي يهدف وبشكل دائم على تطوير أسلوب الحياة، مبينا أن "سكاي" ستعمل بشكل رئيس في الإسهام بتمكين المملكة من تحقيق أهدافها في قطاع الذكاء الاصطناعي، من خلال المساهمة في بناء أسس القطاع لإطلاق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة في المملكة والعالم".

ويأتي الإعلان عن انطلاق أعمال سكاي تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على تطوير 13 قطاعاً إستراتيجياً في المملكة، من ضمنها قطاع التقنية، وجهود الصندوق في بناء شركات وطنية رائدة تسهم في تطوير قطاعات واعدة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.