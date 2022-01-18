أرباح "أسلاك" تتراجع 26% في 2021 إلى 46.2 مليون ريال
بسبب انخفاض مجمل الربح
أظهرت النتائج السنوية التقديرية لشركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 25.6% في 2021، إلى 46.2 مليون ريال، مقارنة بنحو 62.1 مليون ريال أرباح العام 2020.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن سبب الانخفاض في صافي الربح للعام 2021 مقارنة مع 2020، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض مجمل الربح على الرغم من ارتفاع قيمة المبيعات ورد مصروف الانخفاض المحمل مقابل الانخفاض فى المدينين التجاريين والمخزون.
ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، بلغ صافي أرباح "أسلاك" 7.92 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقابل نحو 17 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، بانخفاض نسبته 53.5%.
كانت أرباح الشركة قد انخفضت خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، بنسبة 15%، إلى 38.3 مليون ريال، مقابل 45.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
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