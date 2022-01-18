أيميا باور الإماراتية تهدف لرفع إنتاجها من الطاقة النظيفة لـ5 آلاف ميغاوات

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية اليوم الثلاثاء أن أيميا باور، التابعة لمجموعة النويس للاستثمار ومقرها الإمارات، تهدف لرفع إنتاجها من الطاقة النظيفة إلى خمسة آلاف ميغاوات خلال ثلاث سنوات.

ونقلت الوكالة عن حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة الشركة قوله إن حجم إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة التي تطورها الشركة منذ تأسيسها بلغ نحو ألفي ميغاوات من خلال محطات تعمل بطاقتي الشمس والرياح في 15 دولة.

مادة اعلانية

وأوضح النويس أن الشركة تدرس فرصا استثمارية واعدة في مجال الطاقة النظيفة في كل من إفريقيا وآسيا.. وقال "لدينا خطط واستراتيجيات قوية للدخول في أسواق جديدة في آسيا وإفريقيا لتكون الشريك الموثوق للحكومات الباحثة عن التنيمة والتطوير في بلدانها".

ولفت إلى أن حجم إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة التي تطورها وتنفذها الشركة منذ تأسيسها بلغ نحو 2000 ميغاواط من خلال محطات تعمل بطاقتي الشمس والرياح في 15 دولة تشمل جمهورية مصر العربية والأردن وتونس المغرب وموريتانيا وتوغو وتشاد ومالي، وإثيوبيا وبوركينا فاسو وكينيا وأوغندا وساحل العاج وملاوي وغيرها.

وأكد أن الشركة تسعى لتعزيز مكانتها المتنامية في السوق من خلال تقديم مجموعة واسعة من حلول الطاقة التي تلبي احتياجات الأسواق الناشئة التي تعمل بها، مثل البدء باستخدام تقنيات تخزين الهيدروجين والهيدروجين الأخضر والاستثمار في إنشاء محطات تحلية المياه وغيرها.

وقال النويس "حريصون من خلال مشاريعنا على المساهمة بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار مقبولة لشريحة واسعة من سكان البلدان التي نستثمر بها بالإضافة إلى المساهمة في خفض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة".