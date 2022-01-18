البيت الأبيض: نواصل بحث تأثيرات الـ 5G على الملاحة الجوية

عبر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء عن رغبته التوصل لحل بشأن شبكة الجيل الخامس بما لا يؤثر على الأجواء في الولايات المتحدة، مؤكدا أن المحادثات مستمرة مع إدارة الطيران الفدرالية بشأن تأثيرات الـ 5G على الملاحة الجوية.

حذر رؤساء شركات الطيران الأميركية الكبرى من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس غدا كما هو مقرر من دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب المطارات.

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طالبت شركات الطيران بإبعاد شبكات الجيل الخامس مسافة تتجاوز الثلاثة كيلومترات من مدارج المطارات، مشيرة إلى أنها تفضل التريث قبل إطلاق هذه الشبكات لحين إجراء التحديثات والتغييرات اللازمة على معدات الطيران.

وكانت شركتا Verizon وAT&T قد أرجأتا إطلاق خدمة الجيل الخامس الجديدة مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومُصَنِّعِي الطائرات، المتخوفين من تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.