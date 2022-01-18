اليوم.. إدراج وتداول "الوسائل الصناعية" و"ألف ميم ياء" في سوق "نمو"

يبدأ اليوم الثلاثاء إدراج وتداول أسهم شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية في نمو – السوق الموازية، كإدراج مباشر برمز تداول 9527 وبالرمز الدوليSA15GGP4KRH1.

وذكرت "تداول السعودية" في بيان سابق، أن حدود التذبذب السعرية اليومية للسهم تكون بنسبة 30% ارتفاعاً وانخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً وانخفاضاً.

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كان مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، قد وافق في 22 ديسمبر 2021، على طلب شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وبالمثل يبدأ اليوم الثلاثاء، إدراج وتداول أسهم شركة الوسائل الصناعية في "نمو" – السوق الموازية برمز تداول 9525 وبالرمز الدولي SA15GG9KKQH9.

وتكون حدود التذبذب السعرية اليومية للسهم بنسبة 30% ارتفاعاً وانخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً وانخفاضاً.

وأعلنت شركة فالكم للخدمات المالية، عن إتمام عملية الطرح لعدد 2.5 مليون سهم تمثل 10% من رأسمال شركة الوسائل الصناعية في السوق الموازية "نمو".

وذكرت فالكم أن سعر الطرح بلغ 19 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وبلغت نسبة التغطية 16.2 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح.

ويعتبر إدراج الشركتين هو الأول في سوق "نمو" خلال العام الحالي 2022، ليصبح عدد الشركات المدرجة في السوق 18 شركة.