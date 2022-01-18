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بلتون للعربية: 15% نموا متوقعا لربحية الرعاية الصحية في السعودية

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بلتون للعربية: 15% نموا متوقعا لربحية الرعاية الصحية في السعودية

توقعت نمو ربحية القطاع 14% للربع الأخير من 2021

دبي - العربية.نت

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توقع محلل أول قطاع الرعاية الصحية في بلتون المالية القابضة، علي عادل، في مقابلة مع "العربية" نمو ربحية شركات قطاع الرعاية الصحية بسوق الأسهم السعودية، بنسبة 14% خلال الربع الرابع من عام 2021.

وأفاد عادل بأن قطاع الرعاية الصحية سيشهد زيادة التشغيل خاصة في معدلات عمل العيادات الخارجية، إضافة إلى الطاقات الاستيعابية التي زادت في العام الماضي، والتي ستكون داعمة لنمو الربحية.

وقال إن توقعات للعام الحالي تفيد بنمو الإيرادات لهذا القطاع بنسبة 10% ونمو صافي الأرباح بنسبة 15% بدعم من زيادة الطاقات الاستيعابية والتوسعات بعدد من المستشفيات الجديدة.

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رجّحت عادل نمو إجمالي إيرادات الشركات الست المدرجة بنحو 11% في الربع الرابع 2021 وهي مستويات مشابهة للربع الثالث من 2021.

وأشار إلى أن التحسن يأتي إثر استعادة المستويات الطبيعية للنمو بعد مستويات النمو الاستثنائية التي شهدها في النصف الأول من 2021 مقارنة بالانخفاض الاستثنائي في 2020 متأثرة بتداعيات كورونا.

ترى بلتون أن النمو في الربع الأخير من 2021 سيكون مدعومًا بتحسن مستويات الإشغال في جميع المستشفيات إثر استمرار تعافي قطاع الزيارات الخارجية بعد الجائحة مع زيادة الطاقات الاستيعابية في المستشفيات المضافة مؤخرًا.

توقعت "بلتون" تفوق أداء شركة دلة على نظرائها مع نمو إيرادات الربع الأخير من 2021 بنحو 41% على أساس سنوي، وزيادة الأرباح من الأعمال الأساسية أكثر من ثلاثة أضعاف إلى 59 مليون ريال.

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