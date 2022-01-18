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تحديد سعر طرح "رؤوم التجارية" في سوق "نمو" بـ80 ريالا للسهم

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شركة رؤوم التجارية
شركة رؤوم التجارية
سوق السعودية

تحديد سعر طرح "رؤوم التجارية" في سوق "نمو" بـ80 ريالا للسهم

بدء الطرح يوم 30 يناير 2022

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال" بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة رؤوم التجارية في السوق الموازية "نمو" عن تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ 80 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وقالت "وساطة كابيتال" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 30 يناير 2022، وتستمر حتى يوم الخميس 3 فبراير 2022.

وأضافت أنه سيتم الاكتتاب من خلال النظام الإلكتروني الذي سيوفره الموقع الإلكتروني لمدير الاكتتاب.

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كانت شركة "رؤوم التجارية" قد أعلنت عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح مليون سهم من أسهمها بالسوق الموازية "نمو" تعادل 20% من رأسمال الشركة.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 10 أسهم، أما الحد الأعلى فيبلغ 249.990 ألف سهم، وسيتم إعلان التخصيص النهائي لأسهم الطرح في 8 فبراير على أن يتم رد الفائض في 13 فبراير 2022.

تأسست "رؤوم التجارية" في العام 1992، ويبلغ رأس مالها الحالي 50 مليون ريال، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة بريد، وتعمل في تجارة الزجاج والمرايا وديكورات الألومنيوم وتركيبها.

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