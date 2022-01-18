صدمة منافسة هولندية.. سيارة كهربائية تحتاج للشحن مرة واحدة شهرياً

طرحت شركة هولندية سيارة كهربائية ذات بطارية خارقة حيث يُمكنها السير لمدة تصل إلى شهر كامل دون الحاجة لإعادة الشحن، وهو ما يُمكن أن يقضي على كثير من المخاوف لدى مستخدمي السيارات الكهربائية، كما من شأنه أن يُحدث طفرة في هذا السوق الذي أصبح العالم يتجه نحوه بسرعة كبيرة.

كشفت شركة "لايت يير" الهولندية في بيانات على موقعها الإلكتروني أنها تعمل حالياً على إنتاج سيارتين كهربائيتين بأحدث تكنولوجيات العصر مع شحن يدوم لمدة شهر كامل بدون الحاجة لشحنها وقد تمتد أكثر من ذلك.

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تقول الشركة الهولندية إن السيارة الأولى تم طرحها في الأسواق فعلاً وهي (Lightyear One) التي تعمل بالطاقة الكهربائية بجانب قدرتها على تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية من خلال خمسة أمتار مربعة من الألواح الشمسية مزود بها غلاف السيارة من الخارج.

تشير الشركة إلى أن هذه الألواح خلال ساعة من تعرضها لأشعة الشمس تعطي قدرة شحن تستطيع السيارة أن تسير بها مسافة تصل إلى 12 كيلومترا، وتبلغ قدرة السير بهذه السيارة من خلال الشحن 725 كم.

بحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربية نت" من موقع الشركة المنتجة فإن السيارة يبلغ سعرها 170 ألف دولار أمريكي ومتاحة حاليا في الأسواق، إلا أن الشركة تعمل حاليا على إنتاج سيارة أخرى ستحمل اسم "لايت يير تو" وستكون بسعر اقتصادي لكن بقدرات أقل في الشحن مع العمل بالطاقة الشمسية والكهربائية معاً.

تقول الشركة المنتجة إنه سوف يتم الإعلان عن هذه السيارة خلال الربع الأخير من عام 2024، وسوف يبلغ سعرها 33 ألفاً و779 دولارا أمريكيا، إلا أنه لم يتم الكشف عن قدرة الشحن الخاصة بها حتى الآن، لكن قد تكون على الأقل بقدرات شحن أقل بنسبة لا تقل عن 40% من السيارة الأولى.

كما تقول شركة "لايت يير" إن السيارة الثانية التي سيتم طرحها بعد عامين سوف يكون شحنها أسرع للغاية من السيارة الحالية "لايت يير ون" بسبب صغر حجم البطارية، ولكن تكمن ميزة هذه السيارات الحديثة في أنها سوف تكون أسرع بكثير من أي سيارة كهربائية تقليدية أخرى.

بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة فإن "لايت يير" تعمل على "تطوير مركبات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية طويلة المدى بناءً على فلسفة تصميم شاملة".

تقول الشركة إن "الكفاءة هي جوهر كل ما نقوم به، حيث تم تحسين تقنيتنا الخاصة، المضمنة في المكونات الأساسية، بما في ذلك مجموعة نقل الحركة ونظام الإدارة الحرارية والسقف الشمسي لتحقيق هذا الهدف".