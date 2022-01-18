.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مايكروسوفت تنوي الاستحواذ على "أكتيفيجن" بـ 69 مليار دولار

  • الخط
شركات

مايكروسوفت تنوي الاستحواذ على "أكتيفيجن" بـ 69 مليار دولار

سهم الشركة المنتجة للعبة Call of Duty يقفز 30% بعد إعلان نية الاستحواذ

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة مايكروسوفت اليوم الثلاثاء إنها ستستحوذ على أكتيفيجن بليزارد منتجة لعبة "كول أوف ديوتي" مقابل 68.7 مليار دولار نقدا، في أكبر صفقة في قطاع الألعاب الإلكترونية، مما يجعل صاحبة منصة إكس بوكس ثالث أكبر شركة ألعاب من حيث الإيرادات، وقد قفز سهم أكتيفيجن بنسبة 30% بعد هذا الإعلان.

بلغ عرض مايكروسوفت 95 دولارا للسهم بعلاوة 45% عن إغلاق أكتيفيجن يوم الجمعة. وجرى تداول سهم أكتيفيجن عند حوالي 89.55 دولار قبل بدء التعاملات الرسمية. وقال ساتيا ناديلا رئيس مايكروسوفت التنفيذي في بيان "الألعاب هي أكثر الفئات نشاطا وإثارة في مجال الترفيه عبر جميع المنصات حاليا وستلعب دورا رئيسيا في تطوير منصات ميتافيرس".

غولدمان ساكس يتوقع ارتفاع سعر برميل النفط خلال 2022 و2023 النشرات الاقتصادية النفط غولدمان ساكس يتوقع ارتفاع سعر برميل النفط خلال 2022 و2023

زاد الطلب على ألعاب الفيديو خلال جائحة كورونا، مع اضطرار المستهلكين خلال إجراءات العزل والإغلاق لممارسة ألعاب أكثر تسلية لأنفسهم. كما تعطي مكتبة ألعاب أكتيفيجن- التي تشمل "كول أوف ديوتي" و"أوفرووتش"، إكس بوكس، منصة ألعاب مايكروسوفت، ميزة على بلاي ستيشن التابعة لسوني، والتي تنعم منذ سنوات بسيل متدفق من الألعاب الحصرية.

وسيواصل بوبي كوتيك العمل رئيسا تنفيذيا لأكتيفيجن بليزارد بموجب اتفاق الاستحواذ. وكانت شركة الألعاب المنافسة تيك-تو إنترأكتيف قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستشتري زينجا منتجة لعبة "فارم فيل" نظير 11.04 مليار دولار نقدا وأسهما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أرقام صادمة تكشفها الأمم المتحدة عن تداعيات كورونا على سوق العمل في 2022 أرقام صادمة تكشفها الأمم المتحدة عن تداعيات كورونا على سوق العمل في 2022
اكتشف المزيد