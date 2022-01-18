"أمازون" تعطل خطة لحظر بطاقات "فيزا" في بريطانيا

قالت شركة "أمازون" إنها لن تتوقف عن قبول بطاقات ائتمان "فيزا" الصادرة من المملكة المتحدة على موقعها البريطاني في وقت لاحق من هذا الشهر، كما اقترحت أن تعمل مع "فيزا" لحل نزاع بشأن رسوم الدفع.

وقالت الشركة في رسالة بريد إلكتروني للعملاء، إن "التغيير المتوقع فيما يتعلق باستخدام بطاقات ائتمان فيزا على موقع الشركة في المملكة المتحدة لن يحدث في 19 يناير الحالي".

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وأضافت: "نحن نعمل عن كثب مع شركة فيزا لإيجاد حل محتمل سيمكن العملاء من الاستمرار في استخدام بطاقاتهم الائتمانية من فيزا على موقعنا في بريطانيا".

وفي نوفمبر الماضي، كانت "أمازون" قد أعلنت أنها سوف تحظر بطاقة "فيزا" بسبب رسوم المعاملات المرتفعة التي يفرضها معالج الدفع.

وقالت إنه لا يزال بإمكان العملاء استخدام بطاقات الخصم من "فيز"، إلى جانب بطاقات الائتمان "ماستر كارد" و"أميكس" و "يورو كارد".

وأمس، قال متحدث باسم شركة "فيزا"، إنه "يمكن لعملاء أمازون الاستمرار في استخدام بطاقات فيزا على موقع شركة أمازون في المملكة المتحدة بعد 19 يناير.. حيث نعمل معًا بشكل وثيق للتوصل إلى اتفاق".

وقالت شركة "فيزا" في نوفمبر الماضي، إنها "محبطة للغاية لأن أمازون كانت تهدد بتقييد اختيار المستهلك". ولم يعد الحد الأقصى الذي يحدده الاتحاد الأوروبي على الرسوم التي يفرضها مصدرو البطاقات ساريًا في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.