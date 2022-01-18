"أمانة للتأمين" توصي بزيادة رأسمالها عبر طرح أسهم حقوق أولوية بـ300 مليون ريال

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة 300 مليون ريال.

وقالت "أمانة للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الزيادة هو دعم خطط الشركة المستقبلية وتعزيز هامش الملاءة المالية.

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وأضافت أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية والذين تظهر اسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وتخضع زيادة رأسمال الشركة لموافقة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والجهات النظامية الأخرى ذات العلاقة بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع 130 مليون ريال، موزعاً على 13 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

كانت هيئة السوق المالية السعودية، قد وافقت على طلب شركة أمانة للتأمين التعاوني زيادة رأسمالها من 130 مليون إلى 288.58 مليون ريال، لغرض إتمام صفقة الدمج مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عبر إصدار 15.858 مليون سهم عادي،‏ لغرض دمج "عناية" في "أمانة للتأمين".

وبينما وافق مساهمو أمانة للتأمين التعاوني في اجتماع الجمعية العمومية الشهر الجاري على الدمج، إذ رفض مساهمو "عناية" الموافقة على الدمج.