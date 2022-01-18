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"البحر الأحمر العالمية" توقع عقد مجمعات مبانٍ مسبقة الصنع بـ60.5 مليون ريال

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سوق السعودية

"البحر الأحمر العالمية" توقع عقد مجمعات مبانٍ مسبقة الصنع بـ60.5 مليون ريال

لتركيب 3 مجمعات بالمنطقة الغربية لصالح شركة البحر الأحمر للتطوير

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن توقيع عقد مع شركة البحر الأحمر للتطوير لتصميم وتصنيع وتركيب 3 مجمعات مسبقة الصنع بالمنطقة الغربية لدعم نشاطات "البحر الأحمر للتطوير" لإنشاء فنادق مرموقة على ثلاث جزر بالبحر الأحمر (شيبارة، أمهات الشيخ).

وذكرت شركة البحر الأحمر العالمية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن قيمة العقد تبلغ نحو 60.5 مليون ريال، ومدته 194 يوماً.

وأضافت أن هذه المجمعات تتضمن عدداً من المباني مُسبقة الصنع والتي تُستخدم كوحدات سكنية أو مكاتب إدارية، وهي مؤثثة بالكامل لتلبية احتياجات كافة العاملين على تنفيذ هذه المشاريع.

وأوضحت شركة البحر الأحمر العالمية أن الأثر المالي يتمثل في تحقيق إيرادات وأرباح اعتباراً من الربع الأول من العام 2022.

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