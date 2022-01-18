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"الخليج للتدريب" توقع عقدا مع هيئة الزكاة والضريبة بـ42.3 مليون ريال

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شركة الخليج للتدريب
سوق السعودية

"الخليج للتدريب" توقع عقدا مع هيئة الزكاة والضريبة بـ42.3 مليون ريال

العقد يشمل تنفيذ وتشغيل مركز الاتصال للهيئة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن ترسية وتوقيع عقد مشروع مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقيمة 42.3 مليون ريال.

وقالت "الخليج للتدريب" في بيان نشر على موقع "تداول السعودية"، إن العقد يشمل قيامها بتنفيذ وتشغيل مركز الاتصال لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وستقوم بتنفيذ وتشغيل مركز الاتصال للهيئة من خلال الرد على استفسارات المكلفين وتقديم الخدمات والدعم اللازم للمستفيدين من خلال قنوات الاتصال بالمركز.

وتصل مده العقد 12 شهراً ميلادياً اعتبارا من تاريخ محضر مباشرة الأعمال.

وأوضحت "الخليج للتدريب" أن الأثر المالي لهذا العقد سيظهر خلال عام 2022م وما بعدها.

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