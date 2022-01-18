LG لـ"العربية": نستهدف التوسع في السعودية بعدد من المجالات

قال المدير العام لشركة LG إلكترونيكس في السعودية كين جونغ في حديث مع "العربية"، إن الشركة لديها خطط مهمة للتوسع في السعودية.

وأضاف جونغ، في حديثه على هامش زيارة رئيس كوريا الجنوبية ووفد الأعمال الكوري إلى السعودية، أن المملكة من الدول الاستراتيجية بالنسبة للشركة على مستوى العالم.

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وتابع أن "الطلب من قبل المستهلكين قوي جدا ونهدف للحصول على مزيد من الدعم من المملكة لزيادة الاستثمارات نظرا لأهمية السوق بالنسبة للشركة"، مؤكدا وجود اهتمام واسع في توسيع عمليات الشركة في المملكة.

وأشار إلى أن "إل جي" تشارك في هذه المحادثات الحكومية بين السعودية وكوريا، مضيفا: "نتعاون في مجموعة من المجالات ولا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل حاليا".

وذكر أن الحكومة السعودية أطلقت قواعد جديدة لترشيد الطاقة ونحن نشارك في هذا المشروع في مجال ترشيد الطاقة للتكييف.