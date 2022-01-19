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أرباح "ينساب" ترتفع هامشياً إلى 335 مليون ريال في الربع الرابع من 2021

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ينساب جديدة
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"
سوق السعودية

أرباح "ينساب" ترتفع هامشياً إلى 335 مليون ريال في الربع الرابع من 2021

بسبب ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، هامشياً بنسبة 0.69% في الربع الرابع من 2021، إلى 335 مليون ريال، مقارنة بنحو 332.7 مليون ريال صافي أرباح في الربع المماثل من 2020.

وارتفعت أرباح "ينساب" بعد الزكاة والضريبة بنسبة 86.3% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 179.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الرابع من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات، بالرغم من ارتفاع متوسط تكلفة مدخلات الإنتاج.

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وزادت مبيعات "ينساب" بنسبة 39.4% في الربع الرابع من 2021 إلى 1.92 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.38 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت أرباح "ينساب" بنسبة 126% بعد الزكاة والضريبة، في العام 2021، إلى نحو 1.53 مليار ريال، مقابل 667.6 مليون ريال أرباحها في 2020.

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