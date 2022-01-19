ألبا البحرينية وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة توقعان اتفاقا لاستخلاص الكربون

أفادت وكالة أنباء البحرين أن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وقعت اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة "تهدف إلى التعاون في مجال خفض البصمة الكربونية" بشركة ألبا.

ووفقا للوكالة الرسمية، تعتزم الشركتان إجراء دراسة جدوى بخصوص استخدام التقنية لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون بهدف خفض الانبعاثات في مصهر ألبا وإزالة الكربون من عملياتها.

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وتعتبر مذكرة التفاهم، الأولى التي يتم إبرامها مع مصهر للألمنيوم، لإرساء القواعد الأساسية للعمل على دراسة جدوى حول استخدام التقنية التي طورتها مجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بالتعاون مع شركة كانساي للطاقة الكهربائية لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون من انبعاثات الوقود الغازية، بهدف خفض الانبعاثات في مصهر "ألبا" وإزالة الكربون من عملياتها.

تم توقيع مذكرة التفاهم، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة "ألبا" الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، و كينتارو هوسومي، الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) المحدودة، علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة "ألبا"، والسيد أمين سلطان الرئيس التنفيذي للطاقة في الشركة وعدد من كبار المسؤولين من مجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

وقال الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفةً: "تتصدر الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة جميع أوجه عملياتنا في "ألبا"، وسوف يكون لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم دورًا محوريًا في تحقيق طموحاتنا لمضاعفة جهودنا في مجال الاستدامة وإدماج مبادئها في عملياتنا التشغيلية لتعزيز مسؤوليتنا تجاه البيئة".

يذكر أن خطط "ألبا" لإزالة الكربون، سيكون لها دور رئيسي في تحقيق أهداف الحياد الصفري الكربوني والطاقة المتجددة في مملكة البحرين، والتي أعلنها مؤخرًا الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.