270 % نمو الاستثمار الجريء في السعودية

جذبت السعودية استثمارات جريئة بقيمة قياسية بلغت مليارين و55 مليون ريال في شركات ناشئة سعودية محققة نموا بنسبة 270% مقارنة بـ 2020، في حين نما عدد الصفقات في الشركات الناشئة السعودية بنسبة تجاوزت 54% مقارنة بـ 2020 وبإجمالي 139 صفقة، وفقا لتقرير الاستثمار الجريء في المملكة.

وأكد التقرير الصادر أمس عن منصة MAGNiTT المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أنه على الرغم من أن 2020 كان عاما إيجابيا للاستثمار الجريء في المملكة إلا أن 2021 شهد تدفقات أكبر، إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة وعدد الصفقات المنفذة خلال العام رقما قياسيا جديدا.

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وتقدمت المملكة من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء مستحوذة على 21% من إجمالي قيمة الاستثمار في المنطقة صعودا من حصة نسبتها 15% في 2020. وكانت نسبة النمو المسجلة بين 2020 و2021 في قيمة الاستثمار الجريء في المملكة هي الأعلى بين أنشط 3 دول في المنطقة، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وارتفع عدد المستثمرين الذين استثمروا في شركات ناشئة سعودية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 76 مستثمرا محققاً نموا بنسبة 52% مقارنة بـ 2020. وتصدر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات، في حين استحوذ قطاع التجارة الإلكترونية على الحصة الأكبر من قيمة الاستثمار الجريء في السعودية خلال 2021.

وأكد المهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء أن استمرار نمو الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية في كل عام يؤكد متانة هذا القطاع وجاذبيته للمستثمر فيما تعمل "منشآت" وشركاؤها بشكل دؤوب على تقديم خدمات وبرامج ومبادرات نوعية تُحفز بيئة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتغطية الفجوات التمويلية الحالية.

وأشار إلى أن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء عام 2018 ساهم بشكل مباشر في تطوير منظومة الاسـتثمار الجريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين.

يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018 من قبل منشآت ضمن برنامج تطوير القطاع المالي وتهدف الشركة إلى تطوير منظومة الاستثمار الجريء عن طريق اسـتثمار 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار).