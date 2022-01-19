البحر الأحمر للتطوير: قرض أخضر بـ 14.12 مليار ريال من 4 بنوك سعودية

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، اليوم عن الوصول إلى الإغلاق المالي مع أربعة بنوك سعودية رائدة لقرضها الذي تبلغ قيمته 14,120 مليار ريال (3,76 مليار دولار).

وتضم قائمة البنوك الأربعة المفوضة الرئيسية للتنظيم التي تم الإعلان في وقت سابق من هذا العام كلا من البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني ("ساب")، والبنك الأهلي السعودي.

مادة اعلانية

بدوره قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: واصلنا هذا العام تنفيذ وجهتنا الرائدة في الوقت الذي نعمل فيه جاهدين ليس على تقليل بصمتنا البيئية وحسب، بل على الوفاء أيضاً بالتزامنا في تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2040".

وأضاف باغانو: "مع تأمين التسهيلات البنكية والالتزامات الرأسمالية اللازمة للمرحلة الأولى من المشروع، سنواصل التركيز على تنفيذ وتسليم الوجهة في الموعد المحدد للترحيب بالضيوف بحلول نهاية العام المقبل. كما إننا نشعر بالامتنان لثقة المصارف المحلية بوجهة البحر الأحمر ولدعمهم أحد أهم مشاريع رؤية 2030".

كما حازت صفقة التمويل الأخضر الخاصة بشركة البحر الأحمر للتطوير مؤخراً على جائزة "أفضل صفقة تمويل مشاريع للعام"ضمن "جوائز أسواق المال السعودية".

منحت مجموعة “جي إف سي” الإعلامية - وهي أحد أكبر منظمي المؤتمرات ومانحي الجوائز للسندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط – هذه الجائزة لشركة البحر الأحمر للتطوير تقديراً لأكثر الصفقات ابتكاراً وريادةً من المقرضين والمقترضين من المؤسسات السيادية والشركات والمؤسسات المالية.

يأتي نجاح شركة البحر الأحمر للتطوير بالحصول على اعتماد التمويل الأخضر لنهجها الرائد في مجال الاستدامة المجتمعية والبيئية، وللثقة العالمية التي اكتسبتها وجهة البحر الأحمر كمشروع مستدام. ويُعتبر هذا القرض أول تسهيل ائتماني مُقوّم بالريال السعودي يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر، كما أن شركة البحر الأحمر للتطوير هي أولى المشاريع الكبرى التي نجحت ببلوغ أسواق رأس المال.

قال جاي روزين مدير قسم المالية والاستثمار في شركة البحر الأحمر للتطوير: "يسعدنا تحقيق الإغلاق المالي لأول تسهيل ائتماني مُقوّم بالريال السعودي يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر للمرحلة الأولى من وجهتنا. وسيضيف هذا التمويل من دعم المصارف المحلية؛ مصداقية أكبر للوجهة مما سيجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين بفضل هيكل رأس المال المؤمن بالكامل".

كما قد اجتاز مشروع البحر الأحمر بالفعل محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022. وسينتهي إنجاز المرحلة الأولى، التي تضم 16 فندقاً، في عام 2023.

وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً توفر بمجملها ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية، إضافة إلى أكثر من 1000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية. وستضم الوجهة كذلك مطاراً دولياً، ومراسي فاخرة، وملاعب غولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.