تعديل تشكيل مجلس إدارة "سوديك" المصرية بعد استحواذ "الدار" الإماراتية

أعلنت شركة السادس من أكتوبر "سوديك" المصرية، اليوم الأربعاء، عن اختيار طلال شفيق عبد الله الذيبي، ممثلا عن شركة الدار فينتشرز إنترناشيونال هولدينجز أر إس سي ليمتد، الإماراتية، رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة.

وذكرت "سوديك" في بيان للبورصة المصرية، أن مجلس الإدارة قرر تعيين ماجد أحمد سامي شريف عضوا منتدبا للشركة، واختيار أسامة عبد المنعم محمود صالح، عضو مجلس إدارة مستقل، نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

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وكان تحالف شركة الدار فنتشرز انترناشيونال هولدينجز أر إس سي ليمتد وشركة جاما فورج ليميتد، عرض شراء حتى عدد 320.57 مليون سهم، بنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة سوديك المصدرة، وبحد أدنى للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المصدرة.

وفي منتصف ديسمبر الماضي قالت البورصة في بيان إنه تم تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم "سوديك"، وذلك لعدد 304.628 مليون سهم، بقيمة نحو 6.09 مليار جنيه.